Севастопольские активисты вышли на 102-й субботник для уборки города

Севастополь, 29 марта. Активисты из общественного движения Sevsvalki.net регулярно выходят на субботники для уборки улиц любимого города-героя.

Первый весенний, или 102-й по счету, субботник прошел 27 марта в районе Рыбацкого причала Севастополя. К активистам присоединились неравнодушные местные жители и школьники. Горожане занимались расчисткой прибрежной зоны и античных руин, которые часто страдают от скопления пластиковых отходов. Спустя несколько часов работы волонтеры собрали около 50 мешков мусора.

«Очень много бытового мусора, стаканчиков, бутылок. Плюс часто люди сюда приезжают просто отдохнуть и, к сожалению, оставляют после себя мусор», — рассказал куратор движения Sevsvalki.net Павел Савченков.

Активисты ставят своей целью не только уборку Севастополя от мусора, но и воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе. Участниками практически каждого субботника становятся школьники, сообщает «Севинформбюро».

Активных участников движения «Мы вместе — Севастополь» наградили в местном волонтерском штабе. Добровольцам вручили медали от организации и президента России. Мероприятие состоялось 26 марта.