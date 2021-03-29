Участницы «Холостяка» разделись для нового клипа Тимати

Москва, 29 марта. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выпустил новый клип на песню «Чокер», в котором снялись участницы популярного шоу «Холостяк».

Ролик исполнитель представил на своей странице в социальной сети Instagram. Претендентки на сердце Тимати разделись ради съемок клипа и появились в кадре в нижнем белье.

«Приятного просмотра», — пожелал артист подписчикам.

Участницы «Холостяка» тоже показали на своих страницах фрагменты клипа и поблагодарили Тимати за предоставленную возможность поучаствовать в таком проекте. Некоторые даже поделились кадрами с бэкстейджа.

В недавнем выпуске «Холостяка» показали скандал, разгоревшийся на съемках проекта. Кристина Кустова обвинила двух других участниц — Адель Вейгель и Анастасию Леонову — в том, что девушки пришли на шоу не ради Тимати, а исключительно в целях пиара.

Восьмой сезон шоу лишь недавно начал выходить в эфир, а уже столкнулся с критикой, особенно со стороны феминисток. Тимати даже подумывал о закрытии проекта. Кроме того, сменились уже несколько ведущих — двое заболели коронавирусом.