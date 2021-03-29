Элла Памфилова сохранила пост главы Центризбиркома

Москва, 29 марта. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК еще на пять лет. Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования.

В ЦИК России были выдвинуты два кандидата на пост главы комиссии: представитель ЛДПР Александр Курдюмов и глава Центризбиркома в предыдущем составе Элла Памфилова. Уточняется, что за Курдюмова проголосовал один человек, за Эллу Памфилову — 14 человек.

Ранее сообщалось, что избрание произойдет путем тайного голосования. Памфилова вошла в новый состав комиссии по решению президента, а Курдюмов — по квоте ГД РФ.