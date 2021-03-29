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Элла Памфилова сохранила пост главы Центризбиркома

Элла Памфилова сохранила пост главы Центризбиркома

Москва, 29 марта. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК еще на пять лет. Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования.

В ЦИК России были выдвинуты два кандидата на пост главы комиссии: представитель ЛДПР Александр Курдюмов и глава Центризбиркома в предыдущем составе Элла Памфилова. Уточняется, что за Курдюмова проголосовал один человек, за Эллу Памфилову — 14 человек.

Ранее сообщалось, что избрание произойдет путем тайного голосования. Памфилова вошла в новый состав комиссии по решению президента, а Курдюмов — по квоте ГД РФ.

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