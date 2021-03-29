Детей в Марокко учили отличать женщину от обезьяны на уроках во французской школе

Касабланка, 29 марта. Частную французскую школу в Марокко обвинили в пропаганде расизма несовершеннолетним.

Родителей воспитанников учебного заведения возмутило домашнее задание по естествознанию для пятого класса. Детям предлагалось сопоставить виды крупных обезьян и места их обитания. Однако между гориллой и шимпанзе находилось изображение африканской женщины.

مدرسة في الدار البيضاء المغرب ???????? بمنهج و دعم فرنسا ???????? قدمت امس الخميس امتحان في مادة العلوم يضع صورة امرأة سوداء بين قائمة القردة و يسأل عن اي هولاء في الصورة يمثل القرد الأعلى.

فعل عنصري يستوجب رد فعل عالمي و ادانة دولية للنظامين العنصريين المغربي و الفرنسي.#المغرب_العنصري pic.twitter.com/Z9NwpiYzt1 — زيني اعلي طالب Zeini Ali Taleb???????? (@zeinialitaleb) March 26, 2021

Фотография задачи вызвала широкий резонанс в Сети. Пользователи обвинили профранцузскую школу в пропаганде сексизма и расизма.

После этого дирекция учебного заведения отправила всем ученикам электронные письма с извинениями. По словам администрации, данный контент противоречит ценностям организации.

Скандал коснулся и руководства агентства по французскому образованию за рубежом, которому принадлежит школа. Госучреждение опубликовало официальный пресс-релиз с ответом на обвинения в дискриминации по цвету кожи и половому признаку.

«Мы с удивлением узнали об упражнении, которое предоставили ученикам начальных классов. Выбор этого расистского и сексистского документа является фатальной ошибкой, с нашей точки зрения», — говорится в сообщении.

Агентство заявило о начале административного расследования в марокканской школе. По его словам, организация примет все необходимые меры для задержания виновных.

Обратный инцидент с политкорректностью во Франции произошел летом 2020 года. Тогда Париж изменил название детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят» на «Их было десять», так как прошлый заголовок «мог кого-то задеть».