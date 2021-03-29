Судан может освободиться от долговых обязательств перед Великобританией



Хартум, 29 марта. Общественные деятели призывают Великобританию списать крупный долг Судана.

Общая сумма задолженности республики Лондону составляет 861 миллион фунтов стерлингов (более 90 миллиардов рублей. — Прим. ФАН). Однако порядка 80% — это начисленный процент.

Правительство Соединенного Королевства отказалось преследовать африканскую страну за невыплаченный долг. По его мнению, на данный момент Хартум необходимо поддержать в восстановлении экономики.

Однако директор Global Justice Now Ник Дирден обвинил европейские власти в негативном влиянии на республику. Он утверждает, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб лоббирует правительственную программу, которая противоречит установлению демократии в государстве.

«Это действительно бессовестно, что Великобритания продолжает удерживать эти займы в качестве рычага давления на правительство Судана», — заявил эксперт.

По данным открытых источников, порядка 684 млн фунтов стерлингов суданского долга являются процентами. МИД Соединенного Королевства не прокомментировал, каким образом планируется списать финансовые начисления.

Хартум ранее освободился от долговых обязательств перед Всемирным банком. Теперь он может получить субсидию в размере 2 млрд долларов (более 151 млрд рублей. — Прим. ФАН). Большую часть средств за республику выплатили США.