Новое урановое соединение побило рекорд по аномальной проводимости

Москва, 29 марта. Ученые обнаружили новое урановое соединение, которое характеризуется уникальными показателями проводимости.

Найденное западными учеными магнитное урановое соединение отличается от остальных уникальными термоэлектрическими свойствами. Дело в том, что оно способно генерировать в четыре раза больше тепла, чем то, которое исходит от кобальто-марганцевого соединения. Итогами своей работы исследователи поделились в статье, которую опубликовали в журнале Science Advances.

«Аномальную проводимость соединения удалось обнаружить с помощью спин-орбитальной связи и электронных корреляций. Это говорит о том, что уран и актинидные сплавы являются идеальными материалами для взаимодействия топологии», — сказано в исследовании.

Ученые уверены, что открытое ими соединение сможет помочь расширить область познания актинидных элементов. Также с его помощью можно будет развивать новое направление науки.

Ранее сообщалось, что при помощи китайских коллег, группа российских ученых сумела создать новое сверхпроводниковое соединение, которого не должно было существовать с точки зрения классической химии. Эксперты назвали новый материал гидридом редкоземельного металла празеодима.