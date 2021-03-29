Россияне смогут оформлять куплю-продажу авто через «Госуслуги» с 1 мая

Москва, 29 марта. Автолюбители смогут оформлять договор купли-продажи машин через портал «Госуслуги» с 1 мая 2021 года. Вскоре на сайте появятся новые функции, которые станут доступны для водителей.

Соответствующий подход предотвратит начисление «фиктивных штрафов», которые приходят предыдущему владельцу автомобиля в течение десяти дней с момента сделки. Со временем также станет труднее проводить сделки перекупов, сообщили в министерстве цифрового развития. Опубликованное постановление вступает в силу с 1 мая текущего года. Согласно документу, теперь появляется возможность осуществлять сделку купли-продажи подержанного агрегата в цифровом формате, передает Car.ru.

Так, все документы можно заполнять в электронном виде и автоматически отправлять в ГИБДД. Основное преимущество такой регистрации — сокращение времени, необходимого для заключения договоров. Кроме того, снижается риск ошибок при составлении контрактов и повышается безопасность транзакций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что кабмин разработал поправки, согласно которым решение споров по интернет-покупкам будет происходить на сайте «Госуслуги».