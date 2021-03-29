Аптеки Кузбасса продают лекарства по завышенной цене

Новокузнецк, 29 марта. Выяснилось, что многие аптеки Кемеровской области искусственно повышают цены на медикаменты.

Одна из жительниц Новокузнецка столкнулась с громадной разницей в цене между стоимостью лекарства на сайте аптеки и в магазине. Об этом сообщает «Сибдепо».

Так, гражданка намеревалась приобрести «Эргоферон» за 277 рублей, однако ей предложили купить средство за 428 рублей. Оказалось, что руководство аптеки применило особую «акцию». Если потенциальный покупатель сначала посмотрит стоимость медикаментов на сайте, то цена лекарства окажется для него в два раза дешевле.

Корреспонденты издания проанализировали ценовую политику других аптек в регионе и выяснили, что подобная ситуация характерна для торговых сетей эконом-класса. Представители аптеки указали, что для приобретения товаров по скидке необходимо упомянуть о факте просмотра сайта и ознакомления с настоящей ценой.

Горожане считают, что подобное отношение приводит к обману пенсионеров и других людей, не пользующихся интернет-ресурсами. Махинации с ценами — не единственное, что может происходить в аптеках. Недавно пресс-служба УМВД России по Пензенской области заявляла о незаконной продаже без рецепта сильнодействующих препаратов.