В NI рассказали, почему российскую «Акулу» стоит бояться до сих пор

Вашингтон, 29 марта. Подлодки класса «Акула» до сих пор остаются основой российского атомного ударного подводного флота, наводя страх на страны НАТО, считают американские эксперты.

Субмарины типа «Акула» будут стоять на вооружении ВМФ РФ в течение десятилетия, пока их полностью не сменят подводные лодки класса «Ясень», пишет военный аналитик Себастьен Роблин в материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, подобные АПЛ являются настоящей проблемой для западных специалистов по противолодочной борьбе из-за своей малошумности.

Советский Союз создавал подлодки, которые всегда превосходили конкурентов из США в плане скорости, защищенности и максимальной глубины погружения, но при передвижении они издавали много шума, отметил эксперт. Ввиду этого подводники ВМС Соединенных Штатов не сильно переживали насчет технологического отставания, так как они могли первыми обнаружить советских коллег и нанести удар. Однако уверенность в себе американских военнослужащих сильно пошатнулась в 1980-х годах, когда СССР выпустил субмарины класса «Акула».

Российский ударный подводный флот и по сей день опирается на подобные подводные лодки, которые работают значительно тише американских образцов, подчеркнул Роблин. В конструкции АПЛ применено большое количество ухищрений, значительно снижающих шум при работе, уточнил эксперт. Тем не менее кроме тихоходности «Акула» имеет и прочный стальной двойной корпус, который позволяет пережить гораздо большие повреждения и набирать больше балластной воды, отметил журналист.

Экипаж «Акулы» может находиться в море до ста дней, погружаясь на глубину 480 метров, что на две сотни метров превышает максимальную глубину погружения современных американских подлодок типа Los Angeles, обратил внимание Роблин.

«Однако, что еще больше беспокоило ВМС США, «Акула» была почти такой же скрытной, как и Los Angeles. Американские подводники больше не могли считать свое акустическое превосходство само собой разумеющимся», — пишет аналитик.

После распада Советского Союза, Россия провела работу по улучшению проекта «Акула», выпустив обновленные субмарины, которые уже были значительно тише, чем АПЛ Los Angeles ВМС США, подчеркнул автор статьи. Он напомнил, что американские моряки в 2009 году неожиданно обнаружили две «Акулы» в непосредственной близости от берегов Соединенных Штатов, а однажды такая субмарина целый месяц находилась в водах Мексиканского залива и не была обнаружена. Подобные инциденты вызвали серьезные опасения в Вашингтоне, добавил Роблин.

Ранее габариты огромной российской подводной лодки «Дмитрий Донской» класса «Акула» поразили журналистов американских СМИ.