Работник казанского цирка получил травмы после нападения слона

Казань, 29 марта. Слон набросился на 29-летнего сотрудника городского цирка, когда тот неосторожно подошел к нему. Мужчину экстренно доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Медики диагностировали у пациента сотрясение мозга, переломы нескольких ребер, грудины, плечевой кости и нескольких позвонков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по региону.

По данным ведомства, мужчине предстоит пережить несколько операций, а затем его ждет длительная реабилитация. Отмечается, что это не первый случай агрессивного поведения слонов в казанском цирке.

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