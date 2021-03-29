Россия и Южная Корея заключили соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Сеул, 29 марта. Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел в Южной Корее переговоры по региональной безопасности, сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что стороны подписали соглашение «между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны», которое является результатом стратегического диалога.

Как рассказали в оборонном ведомстве, на переговорах с первым заместителем министра национальной обороны Кореи Пак Чже Мином обсуждался вопрос региональной безопасности, акцент в котором был сделан на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове.

Помимо этого, представители министерств обсудили перспективы взаимодействия в военной области.

Также Фомин встретился с заместителем председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея генерал-лейтенантом Юн Ый Чхолем.

Ранее стало известно, что руководители внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи рассматривают возможность организации трехсторонней встречи в апреле.