Актер Эйдан Тернер раскрыл детали нового сериала «Леонардо»

Лондон, 29 марта. Известный ирландский актер Эйдан Тернер рассказал подробности о сериале «Леонардо», в котором сыграл роль гениального художника Леонардо да Винчи.

Итальянский телесериал о Леонардо да Винчи вышел на экраны 23 марта. В нем показано трудное детство мастера, его непростые отношения с родными, а также секреты создания знаменитых полотен. По словам Эйдана Тернера, многие знают о Леонардо как о художнике, но ему было важно показать своего героя обычным человеком.

«В сериале мы концентрируемся на эмоциях, чувствах и страстях, которые кипели внутри него», — пояснил актер в интервью РИА Новости.

Тернер добавил, что Леонардо попал в мастерскую Верроккьо в юном возрасте, именно там начал проявляться его необыкновенный талант. Но ни один режиссер не пытался смотреть на биографию великого художника глубже. Это и похожие на вулкан отношения с Катериной де Кремона, и обвинения в содомии, а также постоянная борьба с завистливым окружением. За Леонардо следили, его неоднократно пытались подставить, добавил Тернер.

Ранее сообщалось, что в Петербурге скончалась внучка художника Бориса Кустодиева Татьяна. Женщина посвятила свою жизнь работе в Эрмитаже, она была ведущим специалистом по итальянской живописи ХIII – ХVI веков, хранительницей работ Леонардо да Винчи.