Кремль: присутствие иностранных гостей на параде Победы в Москве пока под вопросом

Москва, 29 марта. Праздничные мероприятия в честь 9 Мая в столице состоятся, но под вопросом остается присутствие иностранных гостей на параде Победы в Москве.

Об этом с прессой поделился заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока не ясно, будут ли приглашать иностранных гостей», — поделился с журналистами Песков.

Ранее в Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году состоится, но дата праздника пока не была названа. В прошлом году из-за пандемии коронавируса часть традиционных мероприятий в столице перенесли с 9 мая на 24 июня.

Военные уже приступили к репетиции парада. Экипажи более 150 единиц боевой техники приступили к тренировке на полигоне Алабино. В состав колонны бронетехники включат самые современные образцы вооружений.