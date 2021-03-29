ВРИО губернатора Пензенской области утвердил состав нового правительства

Пенза, 29 марта. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко провел оперативное совещание правительства в понедельник, 29 марта.

Информацию об этом сообщили СМИ региона. В новом составе правительства Пензенской области многие из чиновников остались на прежних местах. Например, председатель правительства Николай Симонов сохранил свою должность. Его заместителем руководство региона назначило Ларису Рябихину. Она будет заниматься вопросами спорта в области. В должности заместителей председателя остались Вячеслав Космачев, Виктор Кувайцев и Олег Ягов.

Павел Маслов, которого 22 марта назначили заместителем председателя, возвращается на пост начальника управления внутренней политики. Пресс-службу правительства возглавит Андрей Попков.

«Надеюсь, что у вас это получится. Если справитесь, назначу начальником управления информационного обеспечения», — сказал Попкову Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания.

Ранее сообщалось, что врио главы Пензенской области подписал указ об отставке правительства региона.