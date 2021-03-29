Арестович заявил, что конфликт в Донбассе будет исчерпан еще не скоро

Киев, 29 марта. Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович назвал главную цель Украины в Донбассе и предсказал затяжной конфликт.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович спрогнозировал затяжной конфликт на юго-востоке Украины. По его словам, ожидать скорого установления мира в донбасских республиках не стоит.

«Война — это же больше, чем военные действия. Она не закончится на дипломатическом фронте, информационном и экономическом. Будут провокации спецслужб, соответствующая борьба, будет работа против нас внутри Украины, это долгая история», — подчеркнул советник по инфополитике.

По словам Арестовича, перед Киевом стоит главная цель – остановить боевые действия на линии соприкосновения сил в Донбассе и положить конец гибели людей. Однако при всех заверениях украинской делегации в контактной группе, представители донбасских республик регулярно сообщают о нарушении режима тишины в прифронтовой зоне и обстрелах мирных населенных пунктов со стороны украинской армии.

В понедельник, 29 марта, представители ДНР сообщили, что украинские военнослужащие три раза за сутки открыли огонь по территории республики. Под огнем оказались населенные пункты Безыменное и поселок имени шахты Гагарина в Горловке.

Ранее издание RT передало, что власти ДНР опровергли сообщение Киева о минометном обстреле в районе населенного пункта Шумы.