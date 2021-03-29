Экономист Евгений Коган оценил шансы развития мировой инфляции в 2021 году

Москва, 29 марта. Сдержать рост мировых цен позволят низкие инфляционные ожидания и развитие мировой онлайн-торговли. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган.

Кроме того, по мере открытия экономики начинает расти предложение товаров, отметил эксперт. Потому, по его словам, к концу 2021 года предложение со спросом смогут сбалансироваться, если вакцинация и снятие ограничений будут идти по плану.

Коган также отметил падение доходов населения. С одной стороны, это будет тормозить экономическое развитие стран, но с другой – препятствовать росту инфляции. Когда у широких народных масс трудно с деньгами, инфляции сложно развиваться, объяснил точку зрения профессор в беседе с изданием «Федеральный Бизнес Журнал».

Между тем нельзя гарантировать, что третья волна заболеваемости не наступит. В связи с этим ближайшие месяцы цены на некоторые товары могут увеличиться, спрогнозировал Коган.

В этом году на фоне дорогой нефти, повышения ключевой ставки ЦБ и восстановления российской экономики прослеживается серьезный потенциал укрепления рубля. Ключевой положительный фактор для национальной валюты — это начало цикла повышения ставок, считает глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.