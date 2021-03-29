Психолог рассказала, как помочь ребенку пройти экзамены без стресса

Подходит к концу один из этапов освоения школьной программы. Для каждого школьника — будь то четвероклассник, девятиклассник или одиннадцатиклассник — наступает пора проверки полученных за большой период времени знаний. Но если раньше их родители успевали усвоить учебный материал и спокойно шли на экзамен, то для современных учащихся эта пора создает множество психологических проблем. Как правило, это повышение тревожности, возрастание неуверенности в себе и своих знаниях и другие страхи.

Клинический психолог, педагог Александра Кондрахина рассказала ФАН, как вести себя родителям, чтобы снизить неблагоприятный психоэмоциональный фон ребенка.

1. Как правило, больше всего за сдачу экзаменов беспокоятся родители. Уравновесьте свое эмоциональное состояние. Спокойный родитель (прежде всего мама) — спокойный ребенок.

2. Начните настраивать своего ребенка к периоду сдачи экзаменов задолго до его наступления.

3. Акцентируйте внимание ребенка на его достижениях, успехах, подбадривайте его. Произносите слова поддержки: «Я верю в тебя. Я знаю, что ты справишься».

4. Помогите ребенку разобраться с темами или задачами, которые он не понимает.

5. Соблюдение режима дня позволяет нервной системе пребывать в хорошем тонусе. Особенно это касается предэкзаменационного периода.

6. Предложите ребенку готовиться к экзамену постепенно. Если известны вопросы, распределите их равномерно по дням и прорабатывайте их.

7. Ненавязчиво контролируйте подготовку к экзамену. Договоритесь с ребенком о том, что в конце недели обсудите некоторые темы, проработанные за это время. Пересказывая вам самую суть вопросов к экзамену, ребенок запомнит лучше материал, а вы можете подсказать, что он не так понял.

8. Если нет возможности оказывать самим помощь ребенку, обратитесь к специалистам.

9. Не следует требовать от ребенка написать работу только на максимальное количество баллов. Снизьте уровень тревожности учащегося. У каждого из нас свои возможности, которые следует учитывать. Вселите ребенку уверенность в том, что вы его любите не за баллы, а просто за то, что он есть.

10. Обсудите с ребенком, для чего он делает эту работу. Незнание и непонимание цели пугает. Например, такими словами: «Экзамен поможет нам увидеть, каких успехов ты достиг, что хорошо все усвоил». Подскажите, на какие моменты необходимо обратить особое внимание и подтянуть свои знания по ним.

11. По возможности сократите время на просмотр телепередач, компьютерных игр, «зависания» в социальных сетях.

12. Перед экзаменом следует хорошенько выспаться всем.

Как помочь ребенку справиться с тревогой? С тревогой можно справится простыми способами.

1. Дыхательные упражнения помогают успокоить нервную систему, сконцентрироваться и снизить тревожность.

2. Во время подготовки к экзаменам следует делать перерывы на 15-20 минут, переключая внимание на физические упражнения, отдых с закрытыми глазами под спокойную (лучше всего — классическую) музыку.

3. Успокоить нервную систему помогает ароматерапия. Во время отдыха между занятиями можно зажигать ароматизированные свечи или палочки с благовониями. Запах лаванды улучшает память, исчезают перевозбуждение и плаксивость (применять перед сном). Аромат апельсина успокаивает, восстанавливает жизненные силы. Иланг-иланг помогает избавиться от ночных кошмаров. Ладан обладает антидепрессивным эффектом, а мята восстанавливает силы.

4. «Прочь страх» — на листе бумаги А4 цветными карандашами нарисовать свой страх. Рассмотреть его. Затем:

начните его перекрашивать в другие цвета до тех пор, пока изображение не начнет вам быть приятным или нейтральным;

перерисовывайте свой страх на новых листах, пока не почувствуете спокойствие;

уничтожьте изображение.

5. Помогут снизить тревожность и аффирмации: «Я уверен в своих знаниях. Я знаю ответы на все вопросы. Я сдам экзамен».