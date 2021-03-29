Около 50 сайтов по продаже фальшивых баз данных появилось в Рунете за сутки

Москва, 29 марта. Мошенников в Рунете стали обманывать по их же методу: за сутки в Сети появилось 50 сайтов по продаже фальшивых баз данных банковских карт.

Такие сайты предназначены для «кардеров» — мошенников, которые крадут деньги с банковских карт. Чтобы купить дампы, новые сайты просили внести депозит на криптокошелек. После регистрации и внесения депозита данные покупателей блокировались, они лишались денег и учетной записи.

В российском сегменте интернета подобные сайты появляются обычно в количестве около десяти в месяц, однако сейчас кто-то захотел нажиться на мошенниках, предполагают специалисты по информационной безопасности. Спрос на новые дампы вырос после закрытия крупнейших маркетплейсов для «кардеров». Злоумышленники в поисках новых ресурсов сами становятся жертвами мошенников, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что компания «Ростелеком» нашла способ защиты канала передачи биометрических данных россиян. Криптомодуль обеспечит безопасность при передаче слепков лица и голоса при открытии счета онлайн в приложении.