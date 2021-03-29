Лидер КПРФ ждет послание Путина к парламенту во второй половине апреля

Москва, 29 марта. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что президент России Владимир Путин обратится к парламенту в апреле. Об этом сообщил сам политик.

Дата послания главы государства Федеральному собранию пока не определена. Однако Зюганов заявил, что ожидает обращения Путина к парламенту во второй половине апреля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию. По его словам, Кремль скоро сообщит о дате мероприятия.