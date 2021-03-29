Торстен Финк может возглавить «Спартак» после ухода Доменико Тедеско

Москва, 29 марта. Немецкий специалист Торстен Финк претендует на пост главного тренера столичного «Спартака».

Торстен Финк летом может сменить своего соотечественника Доменико Тедеско на посту тренера московского «Спартака», сообщил в Twitter журналист Sportitalia и Tuttomercatoweb Джанлуиджи Лонгари. Контракт немецкого специалиста со столичным клубом истекает 30 июня. В конце прошлого года Тедеско сообщил, что не станет продлевать соглашение со «Спартаком».

Финк ранее возглавлял «Ингольштадт», «Базель», «Гамбург», АПОЭЛ, венскую «Аустрию» и японский «Виссел Кобе». Московский «Спартак» после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 44 очка. Таблицу РПЛ с 48 баллами возглавляет действующий чемпион России, петербургский «Зенит».