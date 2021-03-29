Сенатор Джабаров: американские спецслужбы отмывают деньги за счет «российской угрозы»

Москва, 29 марта. Американские спецслужбы используют миф о «российском вмешательстве» для внутриполитических махинаций и отмывания бюджетных средств. Об этом заявил член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что обвинения в так называемом «вмешательстве» не имеют под собой оснований. Американская сторона намерено раздувает миф о «российской угрозе», чтобы оказывать давление на Москву. Джабаров выразил уверенность, что США продолжат нагнетать антироссийскую истерию, поэтому следует спокойно реагировать на подобные обвинения, передает «ПолитЭксперт».

«Для раскрутки темы «российского вмешательства» используются не просто методички, у них там целые управления для этого существуют. Специальные PR-группы и соцсети. Они на этом в том числе зарабатывают деньги. И я думаю, что все это хорошо оплачивается», — пояснил сенатор.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, по итогам которого журналистам удалось выяснить, как американский истеблишмент пытается скрыть факты подтасовок на президентских выборах 2020 года, а также использует миф о «российской угрозе» для отмывания бюджетных денежных средств. В распоряжении ФАН оказались материалы переписки между сотрудниками Центрального разведывательного управления и членами Национального фонда демократии (NED), из которых следует, что тема «российского вмешательства» была намеренно выдумана и раскручена американскими ведомствами.