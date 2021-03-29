Сбившая двух подростков в Тосно автомобилистка 11 раз нарушила ПДД за два года

Санкт-Петербург, 29 марта. Водитель на красной Audi сбила двух девушек в Тосно. По данным источника ФАН, Евгения С. за два года совершила 11 нарушений ПДД.

Проверка показала, что автомобилистка совершила нарушения, в том числе и на том месте, где сбила несовершеннолетних.

Авария была заснята на видеорегистратор. Машина на огромной скорости неслась по дороге, женщина не притормозила перед пешеходным переходом. Под колеса попали подростки 16 и 17 лет. Младшая из пострадавших скончалась в машине скорой. Вторая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщал ФАН. Виновница аварии задержана, ее допрашивают следователи.