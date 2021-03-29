Ипотечные должники в России могут лишиться единственного жилья

Москва, 29 марта. Рекомендация Центрального банка РФ, введенная в качестве меры поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса, прекращает свое действие с 1 апреля 2021 года.

Речь идет об указании не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственной недвижимостью гражданина. Таким образом, должник может лишиться даже единственного жилья, заявил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Кроме того, с 1 апреля отменяется возможность брать ипотечные каникулы из-за заболевания коронавирусом или крупной потери дохода. Ипотечники должны будут платить по своим займам в том же размере, который был до их обращения в банк за предоставлением отсрочки, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что доходы россиян не восстановились до уровня, фиксировавшегося до пандемии. В связи с чем, уверен Данилов, может произойти кредитный коллапс, поскольку не все заемщики смогут без ущерба для семей платить по долгам в полном объеме.

Помимо этого, Центробанк РФ рассматривает идею ограничения объема выдачи отдельных видов кредитов, чтобы предотвратить накопление рисков россиянами и замедлить чрезмерный рост необеспеченного кредитования. Однако часть микрофинансовых организаций может пострадать от такого решения, считает экономист Борис Пивовар.