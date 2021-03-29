Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Минцифры РФ запретит операторам связи продавать данные абонентов без их согласия

Минцифры РФ запретит операторам связи продавать данные абонентов без их согласия

Москва, 29 марта. Российские операторы связи не смогут продавать персональные данные абонентов без их согласия. Об этом говорится в инициативе Минцифры РФ.

Ведомство подготовило поправки в закон о персональных данных. Согласно инициативе, предлагается скорректировать требования к обработке обезличенной информации. В предложенных поправках отражена совместная позиция ведомств о необходимости получения согласия граждан на обезличивание данных и их продажу, уточнили в Минцифры РФ.

В министерстве ранее заявили, что с 1 июля на всей реализуемой в РФ техники будет предустановлен отечественный софт. Соответствующий закон был принят в прошлом году.

Новости партнеров