Минцифры РФ запретит операторам связи продавать данные абонентов без их согласия

Москва, 29 марта. Российские операторы связи не смогут продавать персональные данные абонентов без их согласия. Об этом говорится в инициативе Минцифры РФ.

Ведомство подготовило поправки в закон о персональных данных. Согласно инициативе, предлагается скорректировать требования к обработке обезличенной информации. В предложенных поправках отражена совместная позиция ведомств о необходимости получения согласия граждан на обезличивание данных и их продажу, уточнили в Минцифры РФ.

В министерстве ранее заявили, что с 1 июля на всей реализуемой в РФ техники будет предустановлен отечественный софт. Соответствующий закон был принят в прошлом году.