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Мишустин поручил проработать расширение программы туристического кешбэка для учащихся

Мишустин поручил проработать расширение программы туристического кешбэка для учащихся

Москва, 29 марта. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать расширение программы туристического кешбэка для школьников и студентов.

Вопрос поручено рассмотреть профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Предполагается, что программа должна начать действовать уже этим летом.

«Эта программа действительно показала неплохие результаты», — подчеркнул Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он отметил, что на ее продолжение в 2021 году было выделено 2 млрд рублей. Особенно важно поддержать учащихся, чтобы они могли уменьшить расходы на путешествия по России, указал премьер-министр.

На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин предложил предоставить российским школьникам и студентам расширенный туристический кешбэк. Он назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по стране средств не действует в период каникул. Потому такую программу необходимо сделать круглогодичной, указал российский лидер на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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