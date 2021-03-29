Мишустин поручил проработать расширение программы туристического кешбэка для учащихся

Москва, 29 марта. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать расширение программы туристического кешбэка для школьников и студентов.

Вопрос поручено рассмотреть профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Предполагается, что программа должна начать действовать уже этим летом.

«Эта программа действительно показала неплохие результаты», — подчеркнул Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он отметил, что на ее продолжение в 2021 году было выделено 2 млрд рублей. Особенно важно поддержать учащихся, чтобы они могли уменьшить расходы на путешествия по России, указал премьер-министр.

На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин предложил предоставить российским школьникам и студентам расширенный туристический кешбэк. Он назвал неправильным тот факт, что предложение о возврате части потраченных на поездки по стране средств не действует в период каникул. Потому такую программу необходимо сделать круглогодичной, указал российский лидер на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».