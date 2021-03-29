Суд арестовал москвича, склонявшего детей к съемкам в смертельно опасных видео

Москва, 29 марта. Следственный комитет в Москве добился ареста для обвиняемого в покушении на убийство. Пока потерпевшим является один ребенок, чьим поведением манипулировал фигурант.

По версии сотрудников СК, мужчина был активным пользователям социальных сетей. Он привлек внимание правоохранителей, которые ведут расследование нескольких преступлений, совершенных в отношении детей с 2015 по 2020 годы.

Арестованный пропагандировал среди детей чрезвычайно опасное занятия — руфинг. Обещая подросткам деньги, он побуждал их забираться на крыши и вести трансляции. Иногда гражданин требовал, чтобы ребенок наполовину свешивался с крыши. За фотографии в таком положении он также обещал финансовую «благодарность». Злоумышленник действовал как минимум с трех фальшивых аккаунтов. Сейчас правоохранители выясняют, сколько детей, действительно, пострадали от действий обвиняемого. Уже проведены допросы 300 свидетелей.