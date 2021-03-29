Боевики обесточили трехмиллионную провинцию на северо-востоке Нигерии



Абуджа, 29 марта. Регион с более чем трехмиллионным населением на северо-востоке Нигерии остался без электричества после теракта радикальных исламистов на высоковольтной линии.

В минувшую субботу, 27 марта, боевики взорвали вышки между населенными пунктами Даматуру и Майдугури. Энергетическая компания Нигерии отреагировала сутками позже, опубликовав сообщение об инциденте в Twitter-аккаунте. Восстановить электроснабжение до сих пор не удалось.

By Constance Athekame



The Transmission Company of Nigeria (TCN) says insurgents have again vandalised two towers on the Damaturu – Maidugiri 330kiloVolt (KV) Transmission Line.



TCN’s General Manager, Public Affairs, Mrs Ndidi Mbah, who said this in a pic.twitter.com/qsN4qbZqLY — Ashe News (@ashe_news) March 28, 2021

Местные жители изначально не придали происшествию особого значения.

«Электричество выключилось в субботу утром, но сначала это меня не беспокоило, я подумал о плановом отключении», — рассказал владелец сварочной мастерской в Майдугури Бакар Муса.

Ранее из-за атак боевиков и повреждения линий электропередач ему пришлось закрыть бизнес на два месяца.

«Это катастрофа», — не скрывает эмоций продавец льда Грема Умар. В регионе температура воздуха регулярно превышает 40 градусов по Цельсию.

Электричество в Майдугури стоит дороже, чем в других районах Нигерии, но воспользоваться им удается нечасто из-за постоянных диверсий радикальных исламистов.

Экстремисты ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и боевики из «Боко Харам»1 (группировка, запрещена в РФ) намеренно бьют по энергетической инфраструктуре региона, вынуждая людей бежать и покидать дома. Предыдущий взрыв на высоковольтной линии произошел 26 января этого года.

Радикальные исламисты регулярно атакуют позиции ВС Нигерии и сотрудников местных электрических компаний. В результате нападений за последние 12 лет погибло 36 тысяч человек, а два миллиона человек стали вынужденными переселенцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.