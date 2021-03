Боевики обесточили трехмиллионную провинцию на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 29 марта. Регион с более чем трехмиллионным населением на северо-востоке Нигерии остался без электричества после теракта радикальных исламистов на высоковольтной линии.

В минувшую субботу, 27 марта, боевики взорвали вышки между населенными пунктами Даматуру и Майдугури. Энергетическая компания Нигерии отреагировала сутками позже, опубликовав сообщение об инциденте в Twitter-аккаунте. Восстановить электроснабжение до сих пор не удалось.

By Constance Athekame



The Transmission Company of Nigeria (TCN) says insurgents have again vandalised two towers on the Damaturu – Maidugiri 330kiloVolt (KV) Transmission Line.



TCN’s General Manager, Public Affairs, Mrs Ndidi Mbah, who said this in a pic.twitter.com/qsN4qbZqLY