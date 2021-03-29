Участница Comedy Club Марина Кравец высказалась об уходе из шоу «Маска»

Москва, 29 марта. Известная певица, актриса, телеведущая Марина Кравец отреагировала на свой вылет из костюмированного шоу «Маска».

Кравец покинула программу 28 марта, она выступала в костюме солнца. Члены жюри были просто потрясены, увидев, кто скрывается за золотой маской. По словам артистки, ей очень понравилась программа, но она понимала, что может уйти в любой момент.

«Я надеялась, что продержусь несколько дольше. Было несколько отличных идей для исполнения», — пояснила звезда в интервью изданию Teleprogramma.

Участница Comedy Club уверена, что трюк с монеткой, который решил исход выпуска, был нечестным. Она заявила, что было бы справедливо использовать этот лайфхак в каждой программе. Однако почему-то предложение сделать случайный выбор, поступило только, когда речь зашла о судьбе Солнца.

Кравец призналась, что для нее номинация не стала новостью. Она знала, что скажут судьи «Маски». Артистка пообещала, что не будет сильно переживать из-за своего ухода. Марина назвала программу прекрасным «кусочком жизни». Во время выступлений она придерживалась определенной тактики, пишет 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что шоу «Маска» покинула Розовая Пантера, под этим костюмом скрывалась певица Ольга Бузова. По словам звезды, ей хотелось исполнять песни на иностранных языках, но так судьи могли быстро ее раскрыть.