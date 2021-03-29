Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Москва, 29 марта. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По последним данным, в РФ насчитывается 4 528 543 случая COVID-19, из которых 8711 выявлены в минувшие сутки. Справиться с инфекцией в стране смогли 4 146 408 человек, 98 033 заразившихся скончались.

Несмотря на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, ряд ограничений остается в силе. Президент РФ Владимир Путин 28 марта заявил, что запреты продолжат снимать, когда у населения выработается популяционный иммунитет к SARS-CoV-2.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. По его словам, Как только человечество добьется коллективного иммунитета путем вакцинации, инфекция начнет распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных.