В наше время успех людей и их заработок во многом зависит от сферы их деятельности. К сожалению, существуют специальности, при работе по которым даже самый тяжелый труд оплачивается скудно, а есть такие, где человека буквально за сидение на одном месте могут осыпать деньгами. Однако дело не только в заработке, но и в удовольствии, которое человек должен получать от работы. Но как выбрать профессию сразу после школы, не потерять запал и при этом достичь в этой сфере новых высот? Сегодня мы поговорим о самых лучших профессиях, на которые девушки могут выучиться после 11 класса.

Идем учиться после 11 класса

Продолжение обучения после окончания школы — стандартный процесс, к которому готовятся порядка 70% девушек в России. Сейчас существует несколько вариантов, где можно получить дополнительное образование:

♦ Вуз — в этом учебном учреждении получают высшее образование в течение четырех-пяти лет. По окончании студентам выдают дипломы со степенью бакалавра. Однако если учащийся заинтересован в получении степени магистра, то придется остаться в вузе еще на два года. Как правило, в российских компаниях при трудоустройстве не требуется этот диплом, но если вы планируете трудоустраиваться за рубежом, то без степени магистра будет очень тяжело пробиться. Кстати, дольше всех остальных приходится учиться будущим медикам, ведь к общепринятому сроку обучения прибавляется интернатура или ординатура. Сейчас в России активно обсуждается вопрос отмены интернатуры в целом. Пока ее убрали для фармацевтов, стоматологов, терапевтов и педиатров.

На данный момент в России существует несколько категорий высших учебных заведений:

1. Университет — как правило, это многопрофильное учебное заведение с огромным количеством факультетов и различных направлений. Будущие биологи, театралы, журналисты и даже инженеры могут обучаться в одном и том же вузе, но на совершенно разных специальностях.

2. Институт — в таком учреждении более узкий профиль подготовки специалистов. Обычно это экономическая, технологическая или педагогическая направленность.

3. Академия — самая узкая специализация из всех высших учебных заведений. Здесь выпускают профессионалов для работы в определенной отрасли: сельское хозяйство, военное дело, работа с железнодорожным транспортом и многое другое.

Согласно нынешним правилам, после сдачи экзаменов в школе можно подать документы в пять вузов. Обычно этот метод позволяет перестраховаться и поступить в одно из желаемых учебных заведений уже в первом потоке.

♦ Колледж — учреждение для получения среднего специального образования. Туда можно поступить как после 11, так и после 9 класса. В основном учащиеся после окончания школы стремятся получить образование в вузах, однако у колледжа есть свои плюсы. Начнем с того, что в него поступить гораздо проще, чем в вуз. Также за три года обучения выпускник получит диплом о среднем профессиональном образовании и с этим документом сможет устроиться на работу. Правила в колледжах и вузах похожие: определенное количество бюджетных мест и стипендия для студентов.

♦ Специализированные курсы — отлично подойдут тем, кто всю жизнь мечтал стать стилистом-парикмахером, мастером маникюра, или тем, кто хочет заниматься администрированием групп и пабликов в социальных сетях и мессенджерах или совершенствоваться в кулинарном искусстве. Обычно такие курсы можно найти при центрах и компаниях, которые заинтересованы в работниках из определенной сферы. Обучение будет платным, и зачастую ценники там кусаются. Однако все зависит от продолжительности обучения и сложности будущей профессии. Здесь, кстати, можно выделить один большой плюс: после обучения выпускникам курсов в большинстве случаев предоставляют рабочие места.

Самые лучшие профессии для девушек после 11 класса

В России нет дискриминации по половому признаку, поэтому девушки вправе выбирать любую понравившуюся профессию. Но если все-таки возникли сомнения, уточнить данные можно всегда на сайтах, где есть законодательная информация. Мы же решили выделить несколько специальностей, которые пользуются активным спросом у девушек, заканчивающих 11 класс. Как правило, они с ними очень хорошо справляются, продвигаются по карьерной лестнице и получают удовольствие от своей деятельности.

• Экономическая направленность — это аудиторы, бухгалтеры и другие профессии, которые связаны с финансовой отчетностью и работой компаний. Это довольно популярные профессии, поскольку такие сотрудники всегда будут востребованы в любой крупной организации. Причем стоит отметить, что высококвалифицированных специалистов в этой сфере сегодня довольно много, однако спрос на них всегда был высоким. Поэтому если девушка выберет эту направленность, то точно не прогадает.

• Менеджмент — наверняка вам известны такие должности, как сотрудник кадрового отдела, куратор администраторов, менеджер по внешнеэкономическим делам компании. Все эти направления можно объединить в одну группу, куда отлично впишется представительница прекрасного пола. Многие психологи утверждают, что девушки с легкостью справляются с должностями, которые предусматривают живое общение, распределение обязанностей и проведение различных собраний и собеседований. Поэтому эта направленность вошла в наш список подходящих для девушек профессий.

• Медицина — слова тут будут лишними, ведь у нас в стране огромное количество медиков-женщин. Причем это не всегда стоматолог, кардиолог или нейрохирург. Это могут быть и более узкие специальности: педиатрия, биохимия или фармацевтика. Получить образование медсестры можно и в среднем специальном учебном заведении.

• Юриспруденция — адвокаты, юристы, нотариусы, прокуроры и даже следователи. Девушки очень хорошо справляются с подобными обязанностями, поскольку тут нужно работать в режиме многозадачности и в условиях сильного стресса. Кроме того, будущие специалисты должны обладать хорошей и натренированной памятью.

• Педагогическая направленность — к этой сфере можно отнести всех преподавателей из школ, образовательных центров, колледжей, воспитателей в детских садах, а также специалистов корректировочных центров. При выборе подобной профессии стоит учесть один нюанс: это работа с детьми, поэтому заранее стоит подумать о возрастной категории, с которой девушка хочет работать.

• Творчество — это по-настоящему необъятная группа специальностей. Девушка в наши дни смело может заниматься режиссурой, организацией праздников, живописью, реставрацией мебели, планировкой интерьеров, вокальным искусством и многим-многим другим. Кроме того, благодаря активному развитию IT-технологий выпускницы 11 классов вполне могут податься в веб-дизайн или в компьютерное иллюстрирование.

• Маркетинг — эта сфера включает три специальности: менеджмент, психология и экономика. В наше время услуги маркетологов нужны везде: для раскрутки недавно открывшегося супермаркета, развития аккаунтов медийных личностей в соцсетях, продвижения компаний на крупнейших рынках в обход конкурентов. Причем спрос на таких сотрудников только растет и его спад еще долгое время не предвидится.

• Психология — сразу хотим предупредить, что психолог — не психиатр, поскольку вторая категория принадлежит к разряду медицинских специальностей. Однако образование психолога так же подразумевает общение с людьми: работа в детских садах, коррекционных центрах, школах, центрах психологической помощи и на курсах тренингов. Сегодня некоторые психологические специальности по характеру очень похожи на менеджмент или маркетинг.

• Спорт и туризм — гиды, экскурсоводы, инструкторы на спортивных мероприятиях, преподаватели физической культуры и даже туристические операторы. Все перечисленные специальности относятся к одной категории. Однако важно учитывать, что иногда в этой сфере требуется хорошая физическая подготовка, стрессоустойчивость или умение общаться с даже с самыми придирчивыми клиентами.

• Лингвистика — эта специальность открыта для всех любителей иностранных языков и литературы. Как правило, выпускники отправляются работать редакторами иностранных текстов, литературоведами, преподавателями или же переводчиками. Эту профессию можно отнести к разряду творческих, но есть в ней нечто особенное, что выделяет ее среди остальных.

Для девушек с техническим складом ума открыты технические и инженерные направления

• Технические и инженерные направления — конечно, в вузах на таких факультетах всегда много мужчин. Однако никто не запрещает девушкам, любящим это дело, поступить на эту специальность. Если представительница прекрасного пола обладает техническим складом ума, то в таком случае для нее открыты сферы архитектуры, строительства, биоинженерии и проектирования.

• Военное направление — здесь особенно важно заранее изучить требования учебного учреждения и возможность допуска девушек к определенной специальности. Но одно можем сказать наверняка: все специальности, связанные с коммуникацией, составлением карт, изучением местности и юриспруденцией, уже давно открыли двери для женщин, мечтающих о военной карьере.

Несколько нюансов при выборе специальностей

Во время выбора потенциальной профессии обязательно стоит обратить внимание на несколько нюансов, которые могут сыграть решающую роль. Предлагаем вам изучить их.

• Оцените перспективы самостоятельной жизни и переезда. Может произойти так, что вуз, в который вы давно мечтали поступить, находится в другом городе, поэтому нужно быть готовой к тому, что придется переехать. Оцените возможности: получится ли у вас оплачивать съемную квартиру или комнату в общежитии, кто поможет с переездом и составит компанию во время пребывания в другом городе. В конце концов, подумайте о психологическом комфорте: сможете ли вы долгое время находиться вдали от родственников.

• Во время экзаменов в школе все ученики выбирают несколько базовых предметов, после сдачи которых можно поступать в вуз определенной направленности. Однако не спешите подавать документ в первое попавшееся заведение со стандартными требованиями. Прислушайтесь к себе и подумайте о своем хобби, ведь если будущая профессия будет связана с направленностью, которая вам приносит не только доход, но и удовольствие, то стоит попытать удачу в творческих конкурсах и более щепетильно подойти к выбору университета.

• Уставать от современного темпа жизни — это нормально. Если вы понимаете, что после школьных экзаменов, занятий с репетиторами и дополнительных образовательных курсов вам требуется отдых, обговорите это с семьей и предложите им на год отсрочить ваше поступление вуз. За это время вы сможете подробнее изучить сферу, в которой хотели бы работать, посетить мастер-классы, открытые лекции и сделать уже окончательный вывод — это ваше направление или нет. Всегда помните, что ментальное здоровье важнее всех денег в мире.

• Многие студенты в наше время успешно совмещают учебу и работу. Если вы уверены, что сможете жить в таком режиме, рассмотрите поступление на заочную форму обучения, поскольку уже после первого года учебы вы сможете попытать себя в выбранной вами сфере и накопить определенный опыт.

Надеемся, что благодаря нашему списку вы сможете избавиться от сомнений и побороть страх при выборе специальности своей мечты. Главное — усидчивость и готовность к любым сложностям, без которых невозможен процесс обучения. Однако уверяем: если вы выбрали профессию, которая вам действительно по душе, то вы точно сможете добиться больших высот на этом поприще. Удачи!