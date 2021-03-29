Журналист Малькевич объяснил, почему США закрывают рот российским СМИ

Российские СМИ назначены врагами, чтобы отвлекать внимание от тотальной несправедливости, царящей в американском обществе. Об этом в беседе с ФАН заявил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По словам журналиста, Америка берет на вооружение любые способы обвинить Россию в собственных проблемах, списывая на эту борьбу огромные деньги и создавая новые спецслужбы.

«Безусловно, для них во всем виновата Россия: кибератаки, атаки на свободу. Под этим соусом, сочетая с BLM, можно заткнуть рот независимым СМИ. Так и происходит с изданиями, журналистами, известными блогерами, которые все чаще задают вопросы: «А причем здесь Россия, давайте разбираться со своими проблемами». На борьбу с Россией можно списывать огромные бюджеты, создавать новые структуры, рабочие места и так далее. Будут постоянно вбрасываться сообщения про химическое оружие, которым Россия якобы атакует весь мир, про российских страшных хакеров, которые все везде выводят из строя, вмешиваются в выборы. На Россию можно списать все свои промахи, провалы», — рассказал Малькевич.

Собеседник ФАН отметил, что российские СМИ объявлены врагами вовсе не с целью заботы о национальной безопасности США. Он объяснил на примере Украины, как Америка во имя демократии блокирует в соцсетях неугодные средства массовой информации.

«Конечно, российские структуры и российские СМИ, в том числе и Федеральное агентство новостей, прекрасно работающее, назначены врагами, чтобы отвлекать внимание общества от действительно важных вещей, в том числе от тотальной несправедливости, царящей в Америке. США уверенно идут к так называемой либеральной диктатуре, это вообще сейчас общемировой тренд. Например, Украина: внаглую отняли предприятия у китайских инвесторов, деньги им не вернули. Закрывают СМИ, потому что это борьба за информационную безопасность, мол, это все ради демократии. США — то же самое. Давайте мы во имя демократии забаним в социальных сетях тех, кто нас не устраивает, будем запрещать СМИ, потому что они якобы пророссийские, будем увольнять людей, потому что они якобы расисты... Все это очень удобно, так можно зачистить всю политическую поляну от своих противников», — поделился мнением эксперт.

В завершение Александр Малькевич обратил внимание, что для США Россия — сильный противник, она постоянный враг, обладающий серьезными технологиями, в том числе и военными. В связи с этим имидж «Империи зла», формировавшийся десятилетиями, остается для США актуальным оправданием действий РФ.

«Империя зла» создавалась десятилетиями, это имидж, который России приписывал еще Рональд Рейган. Нынешняя американская элита формировалась в 70-е и 80-е годы, они все это впитали, а уж Байден и тогда был активным политическим игроком. Для них это все абсолютно нормально. С огромнейших проблем США, растущих в геометрической прогрессии, по их логике, нужно переключать внимание на того, кто якобы во всем виноват — здесь набор, кстати, расширяется. Виноваты белые супрематисты, дескать, если бы не угнетение черных, то было бы все хорошо. Вся эта история с BLM нужна для переключения внимания. Мол, у вас большие проблемы в штате, в городе, но посмотрите, как обижают черных», — заключил журналист.

Ранее в интервью ФАН политик, экс-сенатор Франц Клинцевич выразил схожее мнение, что «русским вмешательством» американцы пытаются оправдать внутренние проблемы, отвлечь население от серьезного раскола в Соединенных Штатах.