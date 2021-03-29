Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от COVID-19 для народа Венесуэлы

Каракас, 29 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил расплатиться нефтью со странами, которые производят вакцины от COVID-19, чтобы обеспечить государственную программу вакцинации и добиться завершения пандемии коронавируса. О плане «нефть за вакцины» он заявил у себя на странице в Twitter.

«У нас есть два способа получить вакцины: через механизм COVAX, освободив деньги, которые они у нас похитили, и с помощью плана «нефть за вакцины», — заявил президент. — У Венесуэлы есть достоинство и ресурсы, чтобы гарантировать здоровье венесуэльского народа».

Tenemos listos dos métodos para obtener las vacunas, a través del mecanismo Covax: Con la liberación del dinero que nos tienen secuestrado, y con el Plan Petróleo por Vacunas. ¡Venezuela tiene dignidad y cuenta con los recursos para garantizar la salud del pueblo venezolano! pic.twitter.com/PD5SCYwXPF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 29, 2021

В ходе своего выступления Мадуро подчеркнул, что правительство предпринимает все меры для освобождения средств, которые после введения санкций были арестованы на банковских счетах в других странах. По словам вице-президента Делси Родригес, речь идет о 7 млрд долларов, часть которых планируется направить на покупку вакцины.

В настоящее время Венесуэла получила вакцину «Спутник V» и китайскую от компании Sinopharm. Всего страна планирует закупить на начальном этапе 10 млн доз российского препарата, первая партия прибыла 13 февраля. Вакцинация «Спутник V» началась в стране 18 февраля, 2 марта вакцину получил сам Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

Мадуро поблагодарил разработчика вакцины и пошутил, что теперь «отлично разговаривает на русском». По его словам, первыми вакцину получили медики, после них педагоги, а затем участники движения «Мы — Венесуэла».

По данным на 29 марта, в Венесуэле зафиксировано 156,6 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заболевших выросло на 992 человека. С начала пандемии в стране скончались 1,5 тыс. человек. Последние несколько недель в стране наблюдается более высокий уровень заболеваемости, это связывают с проникновением «бразильского штамма» коронавируса.

Вторая попытка

Это уже не первая попытка бартера со стороны Мадуро. В 2019 году правительство Венесуэлы выдвинуло программу «Нефть в обмен на продовольствие». Схему прямого обмена изначально создала ООН для помощи Ирану, но она забуксовала из-за многочисленных обвинений в коррупции.

Венесуэла за все время действия программы успела передать нефть Мексикой в обмен на автоцистерны и кукурузу, Никарагуа в обмен на кофе и Гайане — за рис. Известно также об участии Доминиканской Республики и Сальвадора. Однако в итоге обвинения в коррупции, непрозрачная отчетность, привилегированность некоторых компаний и завышенные цены на продукты поставили крест на дальнейшем развитии программы.