Школьник отравился алкоголем и умер на вечеринке в Волгограде

Волгоград, 29 марта. Следователи выясняют причину смерти подростка во время вечеринки, которая прошла в центре города. По одной из версий, мальчик отравился спиртными напитками.

По данным следователей, 17-летний юноша вместе с компанией своих приятелей распивали алкоголь, курили кальян и слушали музыку. Однако во время пьянки одному из школьников стало плохо. Друзья вызвали ему скорую помощь.

Когда медики приехали, молодой человек был жив, но через некоторое время он скончался прямо на руках врачей. Согласно предварительной версии, смерть могла произойти из-за отравления алкоголем. Однако точная причина гибели ученика будет известна после вскрытия.

Еще один ученик скончался в одной из школ в Сургуте. Мальчик попал в реанимацию после ЧП в бассейне, сообщило издание URA.RU.