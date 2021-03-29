Эксперты Sohu объяснили, почему российские С-400 защищают небо Китая

Пекин, 29 марта. Закупка ракетных комплексов С-400 позволила Китаю укрепить мощь своей армии, а также наладить тесное военное сотрудничество с Москвой. К такому выводы пришли эксперты издания Sohu.

Аналитики китайского издания отмечают, что Пекину удалось добиться ощутимых успехов в создании собственного ракетного вооружения. Так, недавно китайские специалисты завершили модернизацию зенитно-ракетных комплексов дальнего действия HongQi-9 и HongQi-16, передает «ПолитРоссия».

«Так зачем вводить российские зенитные ракеты С-400?» — задаются вопросом авторы статьи.

По словам экспертов, приобретение С-400 позволяет Пекину получить доступ к российским передовым технологиям в ракетной сфере. Кроме того, высокая эффективность российских комплексов значительно повышает мощь китайской армии, а также укрепляет военное сотрудничество между Китаем и Россией.

Стоит отметить, что Пентагон озабочен поставками российских ЗРК С-400 в Китай, Индию и Турцию. Американские военные уверены, что приобретение ракетных комплексов у России ведет к укреплению военно-технического сотрудничества между Москвой и покупателями. При этом в США неоднократно отмечали высокую эффективность российских образцов вооружения, в том числе систем радиоэлектронной борьбы, передает RT.