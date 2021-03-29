Марат Башаров вспомнил, как Станислав Говорухин научил его пить водку

Знаменитый советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер Станислав Говорухин сегодня бы отметил свой юбилей — 85 лет. Он ушел из жизни в 2018 году. Актер театра и кино, телеведущий Марат Башаров с теплом рассказал о коллеге и вспомнил веселый случай из жизни, как Говорухин научил его пить водку.

Звезда проекта «Битва экстрасенсов» с трепетом отозвался о советском артисте, отметив его талант и мужественность.

«Таких людей больше нет и вряд ли будут. Великий режиссер, великий актер, великий человек, великий художник. Самое главное — он настоящий мужчина, мужик. Очень умный, очень талантливый, очень красивый, с потрясающим чувством юмора», — сказал Башаров.

Телеведущий в разговоре с корреспондентом ФАН вспомнил яркий и забавный случай из жизни, который он запомнил на всю жизнь.

«Он однажды научил меня правильно пить водку. На всю жизнь запомнил. Еще он рассказал, как нужно правильно закусывать. Не нужно пить залпом по 50 грамм, а нужно выпить 30, потом вкусненько закусить. Не обязательно целую рюмку сразу опрокидывать. Он это так рассказывал, так показывал, я это запомнил на всю жизнь. И надеюсь, передам эти знания своим детям и дай бог внукам», — вспоминает актер.

Станислав Говорухин родился 29 марта на Урале в городе Березники. В творческую среду попал не сразу. Будущий артист работал геологом после окончания геологического факультета Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина. В 1959–1961 годах заступил на должность редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году с красным дипломом окончил режиссерский факультет ВГИКа, его выпускной работой стал фильм «Тетя Катя».

На счету Говорухина порядка 75 фильмов и сериалов, где он выступал в качестве актера, режиссера, сценариста и продюсера.

Ранее на открытии памятной доски народному артисту РФ Говорухину спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сохранить память о кинорежиссере и депутате для будущих поколений.