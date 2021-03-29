Школьники сошлись в массовой драке на красноярской «заброшке»

Красноярск, 29 марта. Полиция начала проверку видеоролика, на котором две группы несовершеннолетних устроили драку на территории заброшенного здания. Участники использовали предметы, похожие на биты.

Ученики одной из школ Красноярского края подрались в неэксплуатируемом здании недалеко от учебного заведения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В потасовке были применены предметы, напоминающие бейсбольные биты.

Местные жители уверены, что участники затеяли конфликт ради того, чтобы устроить шумиху в СМИ. Однако стражи порядка считают, что драка произошла в процессе игры. Несмотря на то, что от каждой стороны шли призывы к насилию, за медицинской помощью никто из школьников не обратился.

В настоящее время все участники потасовки установлены, полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее РИАМО писал о драке подростков в одной из спортивных секций Москвы. В результате конфликта был госпитализирован 14-летний мальчик.