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Премьера нового электрического купе Genesis состоится 31 марта

Премьера нового электрического купе Genesis состоится 31 марта

Сеул, 29 марта. Корпорация Genesis анонсировала премьеру полностью электрического автомобиля. Его покажут публике 31 марта.

Полуминутный тизер демонстрирует фары, фонари, капот с крыльями, часть решетки радиатора и селектор трансмиссии. Оценить силуэт и форму кузова концептуального Genesis по ролику не удалось, поскольку машина мелькает на видео только в динамике и всего несколько секунд, передает Car.ru.

Агрегат построили на платформе E-GMP. Автомобиль во многом унифицировали с будущим серийным электрическим седаном Ioniq 6. Машину наверняка оснастили сразу двумя электромоторами мощностью 306 лошадиных сил, полным приводом и аккумулятором емкостью 72,6 киловатт-часа. Одного заряда должно хватать примерно на 500 километров.

Серийная версия электрического купе Genesis может появиться в сентябре текущего года. Если верить слухам, электрокары будут выпускать ограниченным тиражом и только по индивидуальным заказам. Ранее сообщалось, что немецкий концерн Audi перестанет производить новые бензиновые и дизельные двигатели. Через 10–15 лет корпорация планирует полностью перейти на электромобили.

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