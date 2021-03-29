Премьера нового электрического купе Genesis состоится 31 марта

Сеул, 29 марта. Корпорация Genesis анонсировала премьеру полностью электрического автомобиля. Его покажут публике 31 марта.

Полуминутный тизер демонстрирует фары, фонари, капот с крыльями, часть решетки радиатора и селектор трансмиссии. Оценить силуэт и форму кузова концептуального Genesis по ролику не удалось, поскольку машина мелькает на видео только в динамике и всего несколько секунд, передает Car.ru.

Агрегат построили на платформе E-GMP. Автомобиль во многом унифицировали с будущим серийным электрическим седаном Ioniq 6. Машину наверняка оснастили сразу двумя электромоторами мощностью 306 лошадиных сил, полным приводом и аккумулятором емкостью 72,6 киловатт-часа. Одного заряда должно хватать примерно на 500 километров.

Серийная версия электрического купе Genesis может появиться в сентябре текущего года. Если верить слухам, электрокары будут выпускать ограниченным тиражом и только по индивидуальным заказам. Ранее сообщалось, что немецкий концерн Audi перестанет производить новые бензиновые и дизельные двигатели. Через 10–15 лет корпорация планирует полностью перейти на электромобили.