Президент России подчеркнул важность воли граждан на выборах

Москва, 29 марта. Российский президент Владимир Путин обратился к членам ЦИК России состава 2021–2026 годов. Информацию об этом сообщает Кремль.

Глава российского государства считает, что профессионализм Центризбиркома поможет провести сентябрьские выборы на достойном уровне.

«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне, — сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что для страны, ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан.

Ранее сообщалось, что Путин допустил снятие коронавирусных ограничений к концу лета.