

Абуджа, 29 марта. Правительство Нигерии призналось в сдерживании цен на бензин с помощью субсидий. Новость может спровоцировать рост стоимости топлива, инфляцию и обострение социальных противоречий.

Нигерийские власти ежемесячно выделяют до 120 млрд долларов, чтобы сохранить низкие цены на горючее внутри страны. Для сравнения: на образование в 2021 году зарезервировано 70 млрд долларов, а на программу иммунизации — 45 млрд.

На импорт бензин отпускают по 234 найры за литр (0,61 долларов США), а граждане заправляются за 162 найры (0,43 долларов США). Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимипре Сильва заявил, что скоро монетарное регулирование исчерпает себя, и нигерийцам придется платить полную стоимость за топливо.

По словам главы ведомства, до сих пор дефицит покрывала Национальная нефтяная корпорация (NNPC). Совсем скоро цена литра бензина неизбежно подскочит до 212 найр. Это спровоцирует инфляцию во всех секторах экономики, ведь помимо перевозок от нефти напрямую зависит выработка электричества. Миллионы нигерийцев освещают дома с помощью генераторов из-за неразвитой энергетической сферы.

Несмотря на огромные запасы ископаемых, большинство граждан африканской республики живут за чертой бедности. Инфляция уронит и без того невысокий уровень жизни. Это сыграет на руку радикальным исламистам, которые захватили провинции на севере страны.

Помимо боевиков, кризис выгоден многочисленным преступным группировкам, в том числе специализирующимся на работорговле. Тысячи нигерийцев пополнят незаконные бандформирования или будут обманом похищены в рабство для работы на полях, рудниках или в борделях.