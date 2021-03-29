Безрукова рассказала о роскошном подарке Ливанова на свадьбу

Москва, 29 марта. Актриса театра и кино Ирина Безрукова со смехом вспомнила появление «советского Шерлока Холмса» на ее первой свадьбе. Василий Ливанов преподнес молодым роскошный подарок.

Первым супругом Безруковой стал заслуженный артист РФ Игорь Ливанов. В свое время он работал в Московском экспериментальном театре «Детектив», куда его пригласил однофамилец и исполнитель главной роли в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ливанов сыграл важную роль в жизни актера, поэтому его не могли не пригласить на свадьбу. Праздновали ее в крошечной квартире, где на стол положили дверь, а ее уже покрыли скатертью. Причем находилось жилье в необычном месте — «бермудском треугольнике» из заводов, как выразилась Безрукова.

По ее словам, Ливанов приехал на Volvo вишневого оттенка. Такая машина была в то время небывалой роскошью. На нее тут же обратили внимание сидевшие на лавочках рабочие. Но еще больше их удивил водитель.

«И тут выходит «Шерлок Холмс». Тащит, надрываясь, какую-то большую коробку», — рассказала Безрукова в передаче «Судьба человека».

Она вспомнила, что коробку Ливанов поставил на белую бабушкину скатерть и гордо объявил: «Достал!». Внутри оказался сервиз — первый в жизни Безруковой.

«Одна тарелка выжила. Это был 1989 год», — заключила она.

Ирина Безрукова больше десяти лет прожила в браке с Ливановым. У них родился сын Андрей, который скончался в марте 2015 года.