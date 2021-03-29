Глубочайший каньон в Европе обеспечил Дагестану рост турпотока в 2020 году

Махачкала, 29 марта. Во второй половине 2020 года турпоток на Сулакский каньон в Дагестане вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщили ФАН в региональном Минтуризме. Всего республику в прошлом году посетили 840 тысяч туристов.

В ведомстве отметили, что туристический поток в Дагестан увеличился с 513 тысяч человек в 2015 году до 850 тысяч в 2019 году. Ежегодно этот показатель растет на 15-20%. При этом в 2020 году в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в первой половине года наблюдался спад туристической активности. Однако активность отдыхающих во второй половине года позволила сохранить турпоток на уровне 2019 года.

«С апреля по июнь 2020 года туристская отрасль была парализована, но с середины июля после смягчения ограничительных мер начался устойчивый рост потока туристов», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что на отдельных туристических объектах республики наблюдался резкий рост посетителей. Так, турпоток на Сулакский каньон за полгода увеличился на 20%.

«Количество туристско-экскурсионных поездок восстановилось до значений доковидного периода, а на отдельных туристских локациях превзошел показатели 2019 года. Турпоток на Сулакский каньон вырос по экспертным оценкам на 20% к аналогичному периоду 2019 года, в том числе по въездному туризму из субъектов России», — сообщили в Минтуризме Дагестана, добавив, что в целом, в период с июля по декабрь туристический поток в республику возрос на 20–22%.

Сулакский каньон — самое популярное среди туристов место в Дагестане. Он расположен в долине реки Сулак и считается самым глубоким в Европе. Его длина составляет 53 километра, а глубина достигает почти двух тысяч метров, что на 63 метра больше, чем у Гранд-каньона в США.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана планируют открыть в республике колледж, который будет заниматься подготовкой кадров для туристической отрасли. Это учебное заведение станет единственной подобной организацией в Северо-Кавказском федеральном округе.