В США назвали автоматы Калашникова «сотой серии» одними из лучших в мире

Вашингтон, 29 марта. Российские автоматы Калашникова "сотой серии" попали в список лучшего вооружения подобного типа, составленный аналитиками из США.

Успешность современных боевых действий во многом зависит от танков, самолетов и артиллерийских установок, однако персональное оружие пехотинца — автомат, до сих пор является основополагающим моментом любой армии, пишет военный эксперт Чарли Гао в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Аналитик составил топ-5 семейств штурмовых винтовок (как на Западе называют автоматы), выделив самые популярные линейки подобного оружия.

Эксперт внес в пятерку лучших автоматов продукцию российского предприятия «Ижмаш». Он напомнил, что «сотая серия» появилась в результате дальнейшей модернизации АК-74М. По словам журналиста, эти автоматы стали отличным обновлением для армий многих стран мира, использовавших АК-47 и АКМ. Гао особо выделил новые стволы автоматов, позволяющие вести более точную стрельбу, а также обновленный дульный тормоз, который обеспечивает снижение отдачи и уменьшение дульной вспышки. Несмотря на то, что новые АК-15 и АК-203 будут обладать улучшенной эргономикой и планками Пикатинни, АК-103 будут и дальше успешно продаваться на международном рынке, уверен автор статьи. В РФ «сотки» также пришлись по вкусу российским силовикам, к примеру, укороченные модели АК-104 и АК-105, добавил Гао.

Американские автоматы серии M16/M4/AR-10, бельгийские FN SCAR, немецкие HK G3 и швейцарские SIG SG 550 также попали в перечень лучших штурмовых винтовок, составленный аналитиком NI. По его словам, это самое эффективное автоматическое стрелковое вооружение, используемое в НАТО.

Ранее оружейный эксперт Максим Попенкер рассказал, почему в замене автомата Калашникова в российской армии нет необходимости.