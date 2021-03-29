После годового перерыва массовые катания открыл Ледовый дворец Мордовии

Саранск, 29 марта. Противоковидные ограничения в Мордовии постепенно начали смягчаться. Наряду с игровыми детскими комнатами работу возобновил и Ледовый дворец.

«В понедельник мы проведем один сеанс. Посмотрим по наполняемости, нужно ли еще выделять для этого время. На лед можем пустить только до ста человек. Для массового катания на коньках мы были закрыты с самого начала пандемии. В августе нам разрешили проводить только тренировки», — сообщил ФАН в администрации Ледового дворца Мордовии.

Несмотря на послабления противоковидного режима, о мерах безопасности забывать не стоит. По словам собеседника, термометрия, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными условиями посещения спортивного сооружения. На льду находиться без маски можно, если любители коньков будут на безопасном расстоянии друг от друга.

Ранее ФАН писал о том, что кафе и ресторанам Мордовии разрешили работать до полуночи. Однако банкеты все так же остались под запретом.