Дава откровенно рассказал о своей личной жизни

Москва, 29 марта. Популярный блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, на фоне слухов о новом романе раскрыл свой статус. По словам знаменитости, сейчас он свободен.

После громкого разрыва с певицей Ольгой Бузовой появились слухи, что их расставание произошло из-за нового увлечения Манукяна. Недавно поклонники заметила на одном из видео, опубликованных Манукяном, спящую на фоне девушку. Фанаты предположили, что блогер встречается со своей помощницей Анной.

Дошли слухи о романе и до Давы. Артист решил высмеять эту историю в новом юмористическом ролике вместе с другими актерами. Опубликовав фрагмент, он позже откровенно рассказал о личной жизни.

«Шучу, у меня нет девушки», — написал блогер, добавив грустный смайлик.

До «романа» с Анной ходили слухи, что блогер закрутил роман с партнершей по шоу «Танцы со звездами» Дарьей Палей. Масла в огонь добавила и Бузова, которая оскорбительно высказалась в адрес танцовщицы. Палей резко ответила на сплетни, подчеркнув, что у нее есть ребенок и любимый муж, а Дава только партнер по танцам.