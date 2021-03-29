Псковские десантники проводят крупные учения с боевыми стрельбами

Псков, 29 марта. Военнослужащие Воздушно-десантных войск начали масштабные тактические учения в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно сообщению, в маневрах участвуют 1,5 тысячи бойцов гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учений военнослужащие отработают десантирование личного состава, техники, а также проведут боевые стрельбы.

Для проведения маневров используется более 200 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24.