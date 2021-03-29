Вассерман: Россия вмешивается в американские выборы самим фактом своего существования

Обвинения России во вмешательстве в выборы США объясняется самим фактом существования нашей страны. Таким мнением с ФАН поделился публицист Анатолий Вассерман.

Американские спецслужбы

ФАН ранее опубликовал эксклюзивное интервью с отставным агентом Федерального бюро расследований США. По его мнению, Америка давно искала себе врага, благодаря которому можно было бы оправдать необходимость 18 спецслужб. Дело в том, что на содержание этих ведомств власти выделяют баснословные средства. Впоследствии деньги налогоплательщиков просто исчезают, проходя через большое количество частных субподрядчиков, курируемых ФБР и ЦРУ.

Мнение эксперта

Анатолий Вассерман отмечает, что существование почти двух десятков спецслужб США можно было бы оправдать, если бы они обменивались данными между собой, а поскольку этого не происходит — Штаты вынуждены создавать новые органы управления. Если бы не вмешательство в дела государств, а также обвинение России в интервенции, то существование 18 спецслужб можно было бы «понять и простить».

«Большая часть служб — ведомственны, одна часть работает в интересах министерства иностранных дел, другая — в интересах министерства энергетики, третья — министерства торговли и так далее. Лично я считаю, что такие спецслужбы в какой-то степени имеют смысл, поскольку они позволяют оценивать обстановку именно в той конкретной сфере, которая важна этому ведомству. У каждого из них своя специфика, это, наверное, имеет какой-то смысл. Другое дело, что эти службы почти не обмениваются между собой данными, поэтому пришлось завести сначала центральное разведывательное управление, потом директорат национальной разведки, чтобы хоть как-то заставить их сообщаться. Но дело не только в этих оправданиях существования почти двух десятков ведомственных разведок, это еще можно в какой-то мере понять и простить. Важнее само понятие «вмешательство в выборы», — рассказал собеседник агентства.

Само существование России — уже вмешательство

По мнению Вассермана, Россия вмешивается в выборы США самим фактом своего существования. Дело в том, уточняет он, что долгое время Америка не обращала внимания на остальной мир, а когда решила это сделать — оказалась в непривычном для себя состоянии.

«Долгое время американцы вообще не обращали внимания на существование другого мира, для них была важнее их внутренняя политика. Но в конце концов они были ввязаны в мировую политику и экономику настолько плотно, что уже просто не могут действовать исключительно по собственному усмотрению, не считаясь с тем, что происходит за их пределами. Для них самих это крайне непривычно. Скажем, на недавних выборах значительную роль играл вопрос о взаимоотношениях соединенных государств с Российской Федерацией. Вполне понятно, что этот вопрос связан именно с тем, что сами американцы не могут больше игнорировать наше существование. Но с точки зрения американской традиции, это воспринимается как вмешательство России в американские выборы. Это вмешательство вызвано не нашими усилиями, а именно самим фактом нашего существования», — поделился мнением публицист.

Американцы не поняли мир, в который сами вмешались

Анатолий Вассерман подчеркивает, что еще в те времена, когда Россия была Советским Союзом, Америка уже объявила ее своим врагом. Это было неизбежно, и сейчас США придумывают любые предлоги «вмешательства» России в свои выборы и в свою политику, потому что просто перепугались.

«Вообще, они обратили внимание на нас, когда Россия называлась Советский Союз, достаточно много в их отношении к нам сформировалось именно в те времена, собственно, поэтому им понадобилось именно тогда объявить нас своим врагом и объявить медаль за победу в Холодной войне. Забавно, что ею был награжден Горбачев, который пытался прекратить эту войну вообще. На нас они обратили внимание именно тогда, когда сами стали выходить во внешний мир, отказались от Доктрины Монро, начали активно лезть в европейские дела, в частности вмешались в Первую мировую войну. Это было неизбежно, они рано или поздно все равно выросли бы и начали бы вмешиваться в дела государств. На мой взгляд, они просто перепугались, насколько остальной мир больше их страны, искали разные способы примириться с существованием остального мира. Поэтому я не рассматриваю модные теории заговоров, я считаю, что американцы все еще не поняли мир, в который вторглись, поэтому боятся вмешательства. Они считают вмешательством любое взаимное влияние между странами, не понимая, что оно не может быть односторонним. Так вот: американцы не боги, пора им привыкать, что любое вмешательство в дела мира оборачивается ответным воздействием мира на них», — резюмировал Вассерман.

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