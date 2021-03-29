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Песков прокомментировал решение премьера Армении уйти в отставку

Песков прокомментировал решение премьера Армении уйти в отставку

Москва, 29 марта. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отставке не требует незамедлительной беседы с российским руководством, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь в комментарии журналистам отметил, что контакты лидеров России и Армении носят постоянный характер.

Пашинян объявил о решении уйти с занимаемого поста на встрече с жителями Армавирской области. По его словам, это является формальным шагом для проведения внеочередных выборов в республике.

Армянское законодательство предполагает проведение выборов, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего руководителя кабмина.

Ранее сообщалось, что Пашинян продолжит выполнять обязанности премьера до организации процедуры волеизъявления граждан.

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