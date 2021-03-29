Дуэйн Джонсон назвал дату выхода фильма «Черный Адам» по комиксам DC

Нью-Йорк, 29 марта. Актер Дуэйн Джонсон назвал дату выхода супергеройского фильма «Черный Адам», основанного на комиксах DC. Рестлер, известный под псевдонимом Скала, сыграет в нем главную роль.

Обрадовавшее фанатов сообщение Джонсон опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

««Черный Адам» выйдет 29 июля 2022 года», — написал он.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что режиссерское кресло занял Жауме Кольет-Серра. Среди его работ «Пассажир» и «Воздушный маршал». А сценарием занимаются Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани и Адам Штикель. Производство картины планируют начать в апреле. Помимо Джонсона, в картине снимется Пирс Броснан, передает «Культуромания».

В Сети ранее появился трейлер супергеройского фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», режиссером которого стал Джеймс Ганн.