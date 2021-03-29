Подружка довела до суицида одноклассницу в Подмосковье

Егорьевск, 29 марта. 14-летняя школьница заставила покончить с собой приятельницу, с которой вместе училась. Как стало известно ФАН, погибшая девочка перед страшным поступком отчиталась перед подругой, что приняла страшное решение по ее совету.

Чрезвычайное происшествие случилось 26 марта в городе Егорьевск Московской области около 16:00. В дежурную часть полиции подмосковного города поступил телефонный звонок от местного жителя. В своем сообщении он указал, что обнаружил возле дома №21 в пятом микрорайоне города труп несовершеннолетней девочки. На место происшествия выдвинулись полицейские, следователи и медики.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Было установлено, что погибшая девочка вместе с матерью приехала из города Мценск Орловской области. Женщина устроилась на работу на местный хлебокомбинат, а свою единственную дочь отправила в школу, которая находится недалеко от их места жительства. В школе девочка подружилась с одноклассницей, которая состояла в так называемой «группе смерти» в одной из социальных сетей. Она и предложила подружке свести счеты с жизнью.

«Погибшая школьница пользовалась уважением среди учителей и товарищей по учебе, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — У нее был талант к математике и информатике. Единственные предметы, по которым ученица не успевала, — литература и русский язык. Но она всегда пыталась исправить плохие оценки».

Школьница жила вместе с матерью в общежитии двухкомнатного типа. Источник также сообщил, что погибшая девочка участвовала в конкурсе ГИБДД по правилам дорожного движения и совсем недавно заняла одно из первых мест. Мама 14-летней девушки целыми днями работала.

«В тот роковой день девочка сообщила своей подружке, что идет совершить акт самоубийства. Приятельница жертвы только поприветствовала этот поступок», — дополнил источник.

Если виновные в этой трагедии будут установлены и предстанут перед судом, то им грозит до 15 лет лишения свободы.