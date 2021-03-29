Дата послания президента Федеральному собранию скоро будет объявлена

Москва, 29 марта. Кремль скоро сообщит о дате послания президента Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Послание президента РФ Федеральному собранию является ежегодным обращением российского лидера к парламенту, в рамках которого глава государства выражает направления развития страны на ближайшую перспективу.

Ранее Песков отвечал журналистам на аналогичный вопрос о дате послания. По его словам, примерные числа не будут оглашать, а назовут СМИ конкретную дату.